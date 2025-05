Botafogo vence com um a menos e avança às oitavas da Libertadores

Com show de Igor Jesus, recorde de público no Niltão e presença de Ancelotti, Botafogo, com dez por 60 minutos, vence a La U e segue na Liberta

A partida também teve um ingrediente extra de prestígio: contou com a presença de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira . Foi a primeira vez que o treinador italiano acompanhou in loco um jogo de um clube brasileiro desde que assumiu o comando da seleção. E certamente aprovou o jogo de Igor Jesus

Na noite desta terça-feira (27/5), no Estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu a Universidad de Chile por 1 a 0, pela última rodada do Grupo A da Libertadores. O gol da vitória foi marcado por Igor Jesus, que teve uma atuação muito destacada. O triunfo teve um sabor ainda mais especial: o Glorioso, assim como na final da competição de 2024, jogou com um a menos desde o primeiro tempo — após a expulsão de Jair — mas se impôs e mereceu o resultado.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 12 pontos, terminando em segundo lugar no Grupo A e garantindo vaga nas oitavas. A equipe fez a mesma pontuação do Estudiantes, que também venceu nesta terça-feira (contra o Carabobo), mas ficou atrás dos argentinos no saldo de gols.

A Universidad de Chile, que avançaria com um empate, terminou com 10 pontos e ficou em terceiro lugar. Com isso, disputará a repescagem da Copa Sul-Americana. Já o Carabobo, com apenas um ponto, foi eliminado da competição.

Igor Jesus põe o Botafogo na frente

Como apenas a vitória interessava, o Botafogo fez o óbvio: partiu para cima. Mas com inteligência. Artur caía pela direita, Savarino atuava mais pela esquerda — mas com bastante movimentação — e Igor Jesus se destacava pela boa mobilidade, abrindo espaços para os companheiros. Aos 13, Artur deixou Cuiabano na cara do gol, mas o lateral, que fazia uma partida apagada, perdeu a chance. No minuto seguinte, Vitinho também levou perigo.

A Universidad de Chile, por sua vez, não se retrancou e levava perigo, principalmente em jogadas ofensivas pelo setor de Alex Telles, que sofria com a falta de cobertura, já que Cuiabano não acompanhava na recomposição. Aos 27, o zagueiro Jair foi expulso. Deixou a bola escapar no meio-campo e tentou recuperar com um carrinho violento. Inicialmente recebeu cartão amarelo, mas o VAR chamou o árbitro, que reviu o lance e trocou a punição para o vermelho direto.