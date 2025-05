Boca Juniors tenta a contratação de Aníbal Moreno, do Palmeiras

O Boca Juniors só volta aos campos na estreia do Mundial de Clubes, contra o Benfica, no próximo dia 16 de junho. Com isso, o momento do Boca é de observar o mercado, em busca de reforços, onde o nome da vez é o meio-campista Aníbal Moreno, do Palmeiras.

De acordo com o portal ‘TyC Sports’, o clube de La Boca já abordou o entorno do atleta de 26 anos para viabilizar o negócio. Na visão de Aníbal, retornar a um grande clube de seu país e, ainda assim, disputar o Mundial, soa como uma atrativa possibilidade. Entretanto, não apenas pelo nível de investimento quando de sua chegada no Brasil (equivalente a R$ 34,4 milhões) como pela importância que conquistou no plantel de Abel Ferreira, uma saída do jogador não seria algo simples.