Barcelona anuncia renovação de contrato com o craque Lamine Yamal

Criado na base do clube espanhol, a joia renovou seu vínculo até a temporada de 2031

O Barcelona anunciou nesta terça-feira (27) a renovação do contrato com o atacante Lamine Yamal. Antes válido até 2026, o novo vínculo vai até a temporada de 2031. Formado na base do clube catalão, o craque está apenas em seu segundo ano como profissional.

Na segunda-feira, o presidente do Barcelona já havia adiantado que a renovação da joia estava encaminhada. Ele também confirmou que Yamal receberá um salário compatível com o restante do elenco.