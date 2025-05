Ancelotti estará no Nilton Santos para assistir Botafogo x Universidad de Chile

Treinador dá início ao período de observação pela Seleção e acompanhará de perto o jogo decisivo do Alvinegro diante da equipe chilena / Crédito: Jogada 10

Apresentado oficialmente como técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti iniciará sua observação pelo futebol do país. Com isso, o italiano estará no Nilton Santos para acompanhar de perto o jogo entre Botafogo e Universidad de Chile, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A informação é do portal “Lance” Além disso, também estarão presentes no estádio os auxiliares do técnico, o gerente Juan e o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, farão parte da comitiva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele também planeja assistir a Flamengo x Deportivo Táchira, no Maracanã, na quarta, também pelo torneio continental, e Corinthians x Vitória, no domingo, pelo Brasileirão. O comandante divulgou sua primeira lista de convocados nesta segunda-feira (26). No entanto, não selecionou qualquer jogador do Alvinegro para os próximos jogos do Brasil, diante de Equador e Paraguai. Vale lembrar que Igor Jesus e Alex Telles fizeram parte da pré-lista e estão no radar do técnico. O Botafogo precisa vencer a La U para avançar às oitavas de final da Libertadores sem depender de outros resultados do grupo A. No mesmo dia e horário, o Estudiantes encara o Carabobo, no Jorge Luis Hirschi, na Argentina. Fora de campo, a torcida alvinegra promete uma bonita festa para ajudar a equipe.