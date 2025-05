Suíte master, cozinha gourmet e descanso: o jatinho de R$ 420 milhões cedido a Ancelotti

Novo técnico da Seleção Brasileira chegou em um dos modelos mais emblemáticos da aviação mundial, alugado pela CBF exclusivamente ao italiano / Crédito: Jogada 10

Carlo Ancelotti desembarcou no Rio de Janeiro em um jatinho Bombardier Global 7500, na noite do último domingo (25), para iniciar sua trajetória à frente da Seleção Brasileira. Prestes a promover sua primeira convocação, o italiano já se usufruiu das primeiras regalias como técnico da CBF ao deslocar-se para o Brasil no modelo executivo de R$ 420 milhões. Vale pontuar que o aluguel do transporte ocorreu de forma pontual e exclusiva para o treinador e sua família. Considerado um dos modelos mais avançados da aviação mundial, o jatinho impressiona pelo conforto e autonomia: de 14.260 km. Para se ter uma ideia, os passageiros contam com quatro zonas distintas de cabine a bordo. Há, ainda, um espaço reservado à suíte master com cama de casal e dois banheiros completos, além da cozinha gourmet e área de descanso.

Operado pela 'VistaJet', o voo VTJ-750 foi rastreado por mais de 15 mil usuários em tempo real no último domingo (25). A aeronave de matrícula 9H-VID pousou no Aeroporto Internacional do Galeão sob festa e forte esquema de segurança. Agentes, aliás, seguiram na cola do técnico até a chegada ao hotel na Zona Oeste do Rio. Atributos especializados Seguindo as especificações do site, trata-se de um jato com a melhor geração de energia da categoria — com capacidade de resfriamento de equipamentos de missão crítica. O piloto ainda conta com um modo manual digital que permite ajustar facilmente a pressão de altitude da cabine. Vale destacar que os assentos, exclusivos da marca, oferecem tecnologia de gravidade zero. O modelo ainda conta com flexibilidade para comportar até oito macas para transporte médico, além da conversão entre plantas de evacuação médica, VIP e Chefe de Estado. Repercussão internacional e coletiva A apresentação oficial do italiano à imprensa acontece nesta segunda-feira (26) e reunirá mais de 200 profissionais da mídia esportiva de pelo menos oito países. O número expressivo de credenciamentos inclui jornalistas de Itália, Espanha, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Emirados Árabes, Chile e Brasil. A cerimônia de boas-vindas ocorrerá em um hotel na Barra da Tijuca.

Uma equipe de produção tem registrado todos os momentos de Carlo no Brasil. A ideia é que o material sirva para integrar conteúdos futuros da Confederação. A chegada do italiano ao país, aliás, coincide com a posse do novo presidente da CBF, Samir Xaud – eleito em votação no domingo. Primeira convocação de Ancelotti Além da apresentação, o técnico também anunciará sua primeira convocação pela Canarinho – esta marcada para as 15h. A pré-lista vazada recentemente inclui 50 nomes, como Neymar, Gerson, Pedro, Igor Paixão, Oscar e Alex Telles. Já a estreia da nova comissão ocorrerá dia 5 de junho, em Guayaquil, contra o Equador, pelas Eliminatórias. Em seguida, o Brasil enfrentará o Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo. O primeiro treino está marcado para 2 de junho, no CT Joaquim Grava, do Corinthians. A convocação final será reduzida para 23 atletas e revelará o início das preferências do técnico em relação à formação da equipe canarinho.