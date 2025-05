Palmeiras liga alerta com ‘pênaltis decisivos’ na temporada

O Palmeiras saiu derrotado do Allianz Parque, após perder para o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (25/5), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o resultado poderia ser diferente, já que Piquerez perdeu um pênalti para o Verdão ainda no primeiro tempo. Aliás, as cobranças na marca da cal viraram um ponto de atenção no clube.

Afinal, foi o terceiro pênalti de caráter decisivo que o Palmeiras perdeu na temporada. O Verdão desperdiçou nos acréscimos do Dérbi da primeira fase do Paulistão, na segunda final do Estadual também contra o Corinthians e agora no confronto direto pela liderança do Brasileirão.