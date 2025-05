Corinthians atinge feito defensivo que não acontecia há três anos

Timão chegou ao quarto jogo seguido sem sofrer gols, algo que não acontecia desde a época de Vitor Pereira no clube

A chegada de Dorival Júnior fez com que o Corinthians recuperasse uma característica que virou comum nos últimos anos: a solidez defensiva. No último sábado (24/5), contra o Atlético-MG, fora de casa , pelo Brasileirão, o Timão chegou ao quarto jogo seguido sem sofrer gols.

Antes do duelo contra o Galo, o Corinthians ficou com a baliza zerada contra Novorizontino(Copa do Brasil), Santos (Brasileirão) e Racing-URU(Sul-Americana). Este feito não acontecia desde 2022, quando a equipe ainda era comandada pelo português Vitor Pereira.

Naquela época, o Corinthians ficou seis jogos sem sofrer gols. Aliás, naquele período, o Timão despachou o Boca Juniors nas oitavas de final da Conmebol Libertadores e eliminou o Santos da Copa do Brasil. Agora com Dorival Júnior, a equipe ainda está em início de trabalho, mas já mostra evolução, já que sofreu apenas cinco tentos em oito partidas com o treinador.

“Repetição de treinamento, corrigindo com vídeos. Estamos fazendo isso todas as semanas, é um trabalho repetitivo, mas com certeza traz decisões importantes. O jogador sabe quem vai sair para uma cobertura, quem vai fazer uma abordagem, quem vai cobrir determinado setor. Isso tudo é treinado, trabalhado. Quando você cumpre isso, a porcentagem de você tomar um gol diminui muito. Ainda está faltando um pouco”, disse Dorival Júnior.

Assim, o Corinthians tenta chegar ao quinto jogo seguido sem sofrer gols nesta terça-feira. Afinal, a equipe encara o Huracán, na Argentina, às 21h30, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.