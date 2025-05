Conselho do Corinthians aprova afastamento de Augusto Melo da presidência

Decisão foi o primeiro passo do processo de impeachment contra o presidente alvinegro, que ainda precisa de votação entre sócios do clube

O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou na noite desta segunda-feira (26) o afastamento do presidente Augusto Melo. A votação aconteceu no Parque São Jorge e teve uma larga diferença, com 176 votos pelo “sim” e 74 pelo “não”.

O processo de impeachment ainda não está concretizado. Para ser a pauta concluída, ainda é necessária uma votação com os associados do clube. Caso os sócios não aprovem o afastamento, Augusto Melo será reconduzido ao cargo. O novo pleito deve acontecer em um mês;