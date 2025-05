Botafogo terá retornos importantes para duelo com a La U pela Libertadores

O Botafogo se prepara para definir seu futuro na Libertadores. Nesse sentido, a equipe carioca deve contar com retornos importantes no duelo com a Universidad de Chile, nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Tratam-se do meia Savarino e do atacante Artur, destaque do triunfo sobre o Estudiantes, na rodada anterior. A informação é do portal “ge’.

Além disso, o técnico Renato Paiva poderá ter o retorno de Barboza. O defensor tratava de um problema no pé esquerdo há quase um mês e já trabalha com o restante do elenco. A definição acontecerá nesta segunda-feira (26), após mais uma avaliação sobre a condição do atleta argentino.