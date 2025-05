Botafogo negocia com zagueiro campeão russo

O Botafogo já definiu as posições mais urgentes para atacar no mercado. Assim, o clube busca um zagueiro e vai atrás de Pantaleão, campeão russo pelo Krasnodar, ao lado do ex-alvinegro Sá. O clube formalizou, então, uma proposta de compra pelo xerife brasileiro. A informação é do site “ge”.

O beque, aliás, está na mira do clube desde 2022. Desta vez, entretanto, o Glorioso está otimista por um desfecho positivo. Pantaleão perdeu a titularidade no Krasnodar e deseja trocar o clube da Rússia pelo futebol brasileiro. Na Europa, ele soma 19 partidas e um gol.