Atlético: Cuca conta com retorno de Gabriel Menino para confronto na Sul-Americana

O técnico Cuca, do Atlético Mineiro, conta com um reforço importante para a última partida da fase de grupos da Sul-Americana. Gabriel Menino voltou a treinar e vai estar à disposição do treinador.

No último jogo, contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no sábado (24), o jogador foi desfalque. De acordo a assessoria de imprensa do clube, ele estava com um quadro gripal severo. Nesta segunda-feira (26), Gabriel Menino treinou normalmente na Cidade do Galo e, dessa forma, volta a ser opção para o Cuca.