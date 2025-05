Ancelotti é apresentado e convoca Seleção pela primeira vez

“É uma honra e orgulho comandar a melhor Seleção do mundo. Tenho muita ilusão para realizar um grande trabalho e fazer o Brasil voltar a ser campeão. Precisamos do apoio de todos. Fui recebido com muito carinho, estou muito contente e acredito que vamos fazer um trabalho de muita responsabilidade. Agradeço a CBF pela confiança, ao Real Madrid por me dar a oportunidade de negociar. Estou muito feliz e prontos. Tenho uma conexão especial com esse país. Vou dar meu máximo no trabalho.

Carlo Ancelotti chegou. Após uma passagem brilhante pelo Real Madrid, o treinador foi apresentado na Seleção Brasileira , nesta segunda-feira (26), no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro. O italiano, de 65 anos, é o técnico mais vitorioso da história da Liga dos Campeões e foi campeão de cinco ligas nacionais na Europa. Contudo, nunca trabalhou com uma seleção. Assim, não escondeu a alegria e a expectativa de buscar o tão sonhado hexacampeonato mundial com o Brasil.

O treinador tem uma forte conexão com os brasileiros desde a época de jogador. Na carreira como técnico, Ancelotti comandou grandes nomes do futebol brasileiro. Aliás, isso foi um fator determinante para conseguir convencê-lo a aceitar o desafio na Seleção Brasileira. Ele saiu de Madri, na Espanha, pela manhã, e chegou ao Rio de Janeiro na noite de domingo (25), por volta das 22h (de Brasília), no Aeroporto do Galeão. Dessa forma, seguiu para o hotel, onde foi recebido de forma calorosa por torcedores.

“Minha conexão com o Brasil é desde os anos 80, com companheiros como Falcão e Toninho Cerezo. Treinei 34 jogadores brasileiros. Mencionar todos eles, eu posso fazer, porque eu tenho boa memória, mas eu acho que é uma falta de respeito com o possível esquecimento. Mas os melhores, como Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Marcelo, Douglas Costa, Cafu, Dida, Emerson. Eu não posso esquecer Endrick, Rodrygo, Militão, Vinicius. Essa conexão começou muito cedo na minha carreira. Pela primeira vez eu venho ao Rio. É algo difícil, porque eu estive em todas as cidades do mundo, faltava o Rio e finalmente eu cheguei ao Rio. Eu quero aproveitar desta cidade.

Após a apresentação, Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela primeira vez. Em quarto lugar com 21 pontos, o Brasil ainda busca a classificação para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos. Assim, o primeiro desafio do treinador italiano será contra o Equador, no Monumental de Guayaquil, em 5 de junho, às 20h (de Brasília), pela 15ª rodada das Eliminatórias, e depois contra o Paraguai, na Neo Química Arena, no dia 10, às 21h45, pela 16ª rodada.

Veja a primeira convocação de Ancelotti:

GOLEIROS:

Alisson

Bento

Hugo Souza