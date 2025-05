Santos bate Vitória e desencanta fora de casa no Brasileirão

O Santos desencantou sob o comando de Cleber Xavier. Com gol de Guilherme, o Peixe venceu o Vitória por 1 a 0, neste domingo (25), no Barradão, pela 10ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o Alvinegro encerrou o jejum fora de casa e já começa a ver uma luz no fim do túnel. Foi o primeiro triunfo da carreira do treinador santista.

Com a vitória, o Santos chegou aos oito pontos e ocupa o 18º lugar. Já o Vitória, por sua vez, é o 17º colocado, com nove. O Peixe volta a campo na próxima quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), em amistoso contra o Leipzig, da Alemanha, na Vila Belmiro. Depois, enfrenta o Botafogo, no domingo (1), às 16h, no mesmo local. O Leão, contudo, encara a Universidad Católica, do Equador, na quarta, às 21h30, fora de casa, pela Sul-Americana.

Santos sai na frente em primeiro tempo lá e cá

O primeiro tempo foi bastante movimentado no Barradão. Assim, Vitória e Santos criaram boas oportunidades e poderiam ter protagonizado uma partida recheada de gols. Contudo, só quem balançou as redes foi o Peixe. Guilherme, de cabeça, colocou a equipe paulista em vantagem aos 18 minutos. Pouco antes, o camisa 11 ainda perdeu uma chance clara, mas depois se redimiu. Aliás, ele não marcava desde fevereiro.

Em desvantagem, o Vitória se lançou ao ataque. Assim, empilhou chances e perdeu um caminhão de gols. Artilheiro da equipe no Brasileirão, Renato Kayzer perdeu duas oportunidades em cinco minutos. Aliás, o goleiro Gabriel Brazão teve papel importante com boas defesas e assegurou a vitória parcial do Santos no Barradão.

Peixe resiste e sustenta vantagem

O panorama mudou no segundo tempo. Afinal, o jogo ficou mais truncado e teve menos oportunidades. Em vantagem, o Santos fechou os espaços e tentou explorar os erros do Vitória. Nas poucas vezes que chegou ao ataque, Rollheiser carimbou a trave. Pouco antes dos 20 minutos, Neymar entrou em campo. Contudo, o craque sofreu com a marcação e não conseguiu criar muitas chances.