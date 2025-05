Roberto Assaf: Flamengo aproveita erros do Palmeiras e vence por 2 a 0

Foi um primeiro tempo medíocre, de rara inspiração, no qual o Flamengo levou vantagem, pois embora não tenha acertado a meta do Palmeiras uma única vez, viu o adversário desperdiçar um pênalti, mal cobrado por Piquerez, que Rossi segurou sem problema.

A escalação de Évertton Araújo, a ausência de Pedro desde o começo, e a opção por um jogo cadenciado, na etapa inicial, deixaram evidente que a prioridade do Flamengo era empatar. É fato, no entanto, que o Palmeiras não jogou nada, perdeu pênalti, e acabou permitindo que o time do Rio, mais inteligente e organizado na etapa final, marcasse duas vezes e vencesse o adversário dentro de casa. Flamengo 2 a 0, sem reclamação, pois o Rubro-Negro soube aproveitar todas as circunstâncias. Na realidade, e por incrível que possa parecer, é mais fácil ganhar do Palmeiras no Parque Antártica que derrotar o Fortaleza no Maracanã, porque corre há o risco da velha marra voltar e o Rubro-Negro entrar pelo cano.

A propósito, a arbitragem, com ou sem o auxílio do maldito VAR, assinalou corretamente o tal pênalti de Varela, pois a bola bateu no braço aberto do lateral, após cruzamento de Facundo Torres, mas que ignorou dois fatos evidentes: uma falta violenta de Gustavo Gomez em Luiz Araújo – o zagueiro já havia recebido o amarelo – e outra de Weverton, que atingiu Léo Ortiz na área com o joelho, após o levantamento.

Flamengo melhora no segundo tempo

O Flamengo voltou com Michael no lugar de Éverton Cebolinha. E nenhum dos times conseguia criar algo de positivo, tanto que os treinadores começaram a mexer. O Palmeiras fez mudança tática, Mayke por Maurício, para ampliar o poder ofensivo, e a equipe carioca também, pois Gérson – contundido – teve que sair, para a entrada de Danilo, o que forçou uma improvisação no meio.

Aos 20 minutos, os paulistas lançaram dois atacantes, Flaco Lopez e Paulinho, com o objetivo de decidir o jogo. Aos 22, Murilo foi driblado por Arrascaeta, que foi puxado por Murilo na área, pois ficaria livre para concluir. Por qual motivo iria cair? Francamente, Fernando Prass… Nem precisava de VAR – que o juiz foi olhar – para marcar o pênalti. Arrascaeta bateu tranquilamente e fez 1 a 0. Detalhe: esqueceram de expulsar Murilo.

O Palmeiras encheu o time de atacantes, o Rubro-Negro recuou, e Ayrton Lucas substituiu Luiz Araújo, pois a ordem era segurar o resultado. Eis que Filipe Luis lançou Pedro e Wallace Yan. Seria necessário escrever um livro sobre tática para explicar o que passou na cabeça do treinador. Já não havia tempo e espaço para tal. Mas não é que deu certo? Wallace Yan, que é bom de bola, mas pensa que é o Zico, fez duas jogadas excelentes e largou Ayrton Lucas na cara de Wéverton para enfiar 2 a 0.