Real Madrid anuncia Xabi Alonso como novo treinador

Agora é oficial. O Real Madrid anunciou neste domingo (25) que Xabi Alonso vai comandar o time pelas próximas três temporadas, com contrato até junho de 2028. O vínculo começa no dia 1º de junho, e o treinador espanhol já estará à frente da equipe no Mundial de Clubes.

Xabi Alonso já havia confirmado sua saída do Bayer Leverkusen, enquanto Carlo Ancelotti estava de malas prontas para assumir a Seleção Brasileira. Além disso, dois dias atrás, o técnico italiano já havia dado pistas sobre seu sucessor durante uma coletiva de imprensa.