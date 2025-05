Palmeiras x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Equipes fazem duelo de titãs neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ponteiros do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo fazem duelo neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 10ª rodada da competição. O Alviverde lidera, com 22 pontos, e quer aumentar a distância sobre o Rubro-Negro, que soma 18 pontos na segunda colocação, busca diminuir a diferença para o adversário.

A Voz do Esporte inicia, ao vivo, a transmissão a partir de 14h30. João Delfino narra. Pedro Fut comenta. A equipe de craques do jornalismo esportivo, no entanto, ainda não definiu quem vai brilhar na reportagem.