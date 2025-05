Fluminense renova com o goleiro Fábio até o fim de 2026

Extensão do contrato do atleta, que chegou ao clube em 2022 após dispensa do Cruzeiro e virou um dos destaques do time, é de mais um ano

O Fluminense anunciou a prorrogação do contrato do goleiro Fábio, que tem 44 anos de idade. O contrato anterior expirava no final de 2025 e agora vai até dezembro de 2026. O arqueiro, inegavelmente, é um dos principais jogadores do time nesta temporada e líder em defesas difíceis no Brasileirão.

As negociações começaram recentemente com a equipe do jogador, que deseja seguir jogando, apesar de completar 46 anos em 2026. Uma reunião esta semana definiu os detalhes e formalizou a extensão do contrato.