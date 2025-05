City vence Fulham e confirma vaga na Champions na despedida de De Bruyne

O Manchester City vai disputar a próxima edição da Champions. Neste domingo (25), os citizens venceram o Fulham por 2 a 0, fora de casa, e confirmaram a terceira posição da Premier League 2024/25. Gundogan e Haaland, de pênalti, confirmaram a vitória no Craven Cottage, em Londres. Nos minutos finais da partida, De Bruyne entrou em campo para fazer seu último jogo pelo clube inglês.

Dessa maneira, o City chegou aos 71 pontos e assegurou a terceira posição após 38 rodadas do Campeonato Inglês. Mesmo em uma temporada irregular, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola terminou a Premier League no G-5 e confirmou a participação na próxima Champions.

Além disso, a partida deste domingo marcou a despedida de Kevin De Bruyne com a camisa do City. Multicampeão, o belga ficou no clube durante uma década e entrou nos minutos finais da partida, na vaga de Gundogan, para se despedir. O meia foi contratado em agosto de 2015, quando o clube inglês pagou cerca de 52 milhões de libras (R$ 286,85 milhões na cotação da época) para o Wolfsburg, da Alemanha. Desde então, ele foi um dos destaques da equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola ao longo desses 10 anos.

Por outro lado, o Fulham somente cumpria tabela nesta última rodada e se despediu da competição com uma derrota em casa. Assim, o time fez 54 pontos no total e encerrou a temporada na 12ª posição.