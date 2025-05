Auxiliar do Palmeiras detona arbitragem após derrota: ‘Jeitinho brasileiro”

Auxiliar enfatizou que arbitragem é amadora no país e ainda lamentou o pênalti perdido quando o placar estava zerado

Apesar do revés, a arbitragem acabou sendo a grande protagonista após a partida. Mais uma vez substituindo o treinador Abel Ferreira, o auxiliar João Martins protestou bastante contra o trio que estava trabalhando no confronto e o árbitro de vídeo. Para o português, o VAR não deixa o jogo fluir e ainda citou que o jeitinho brasileiro está presente na arbitragem.

O Palmeiras saiu com mais uma derrota dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (25), o Verdão acabou sendo derrotado pelo Flamengo por 2 a 0 e viu a vantagem para o Rubro-Negro diminuir para um ponto.

“Hoje em dia o VAR que manda no jogo, Ramon (Abatti Abel, árbitro) não consegue tomar uma decisão sem que o VAR lhe diga que sim. Nunca vi isso. Antes de vir, assistimos à final da Copa de Portugal, o árbitro marcou um pênalti, e o VAR não interviu. É clara a regra. Não sei o que gostam de inventar. O que custa cumprir a regra? As regras estão para se cumprir e hoje foi claramente um jeitinho brasileiro”, afirmou.

O grande ponto de reclamação de Martins foi o pênalti marcado para o Flamengo. O auxiliar alegou que Murilo só usou o corpo para se proteger e que Ramon havia acertado, mas houve a pressão do VAR para marcar a penalidade, além de chamar a categoria de amadora.

“O segundo pênalti só me resta rir. Ramon estava a um metro e mandou seguir. Murilo usou o corpo dele para proteger. Ramon teve a coragem de deixar seguir, mas a pressão externa é tanta que o VAR chama e reforça com as imagens. Isso se chama amadorismo. Estamos dando nosso melhor todos os dias. Não pode acontecer”, ressaltou.

Chances desperdiçadas pelo Palmeiras

Apesar de todo o protesto, o Palmeiras teve a grande chance de sair na frente. Piquerez acabou desperdiçando um pênalti ainda na primeira etapa e o Verdão já errou quatro penalidades de oito no Brasileirão. Para Martins, eficácia nesses lances faz a diferença nos resultados.