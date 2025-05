Alisson exalta torcida e lendas do Liverpool na festa do título

Após o empate em 1 a 1 com o Crystal Palace, neste domingo (25), pela última rodada da Premier League, em Anfield, o Alisson, goleiro do Liverpool, ressaltou o fato de, desta vez, poder celebrar a conquista com a torcida. No último título do time, em 2020, não houve presença do torcedor, já que era a época da Covid-19.

“É sem comparação celebrar com a torcida. É muito mais especial. O futebol é feito por clubes, jogadores e torcedores, e uma conquista sem eles não é completa. Foi muito importante.”