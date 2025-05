Uruguaios ganham espaço e são os estrangeiros que mais crescem no Brasileirão

Os jogadores uruguaios são os estrangeiros que mais ganharam espaço no Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos. Palmeiras e Flamengo, que disputam neste domingo (25/5) o principal clássico da rodada, possuem sete jogadores da nacionalidade no elenco e ilustram perfeitamente o momento de valorização que os atletas do Uruguai vivem nos gramados do Brasil. O levantamento, aliás, foi do ‘Bolavip’.

Uruguaios de Flamengo e Palmeiras se destacam

Arrascaeta, do Flamengo, começou a rodada do fim de semana como um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com sete gols. Camisa 10 do rubro-negro e jogador com mais títulos pelo clube em toda a história, ele é atualmente o uruguaio de maior destaque no futebol brasileiro. O jogador deve ser titular contra o Alviverde.