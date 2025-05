Time da virada é o Fluminense! Tricolor vence o Vasco no Maracanã

Ao contrário do que canta o outro lado da arquibancada, o Fluminense é o time da virada. Neste sábado (25), pela rodada 10 desta edição do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, o Tricolor saiu atrás do Vasco e buscou o triunfo por 2 a 1, nos minutos finais do clássico. O triunfo deixa a equipe das Laranjeiras na quinta colocação, com 17 pontos, na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores. O Cruz-Maltino, com dez, é o 13º lugar.

Gols, provocação e lance inusitado

Vasco e Fluminense travavam um duelo equilibrado. João Victor, na bola aérea, abriu o placar para o Cruz-Maltino. E Vegetti, “apanhando” rebote de Jardim, marcou contra. Antes, Lima e Hércules tiveram chances claras para o Tricolor e tirou tinta do gol de Jardim. Por outro lado, Rayan deixava Freytes louco da cabeça com suas investidas. Depois do 1 a 0, ele também acertou a trave e obrigou Fábio a sair do gol para fechar o ângulo. Contudo, o que mais irritou o adversário foi ele ter feito o “C” na direção do público do Flu. E bancou sua provocação: “Não vou mudar. Faço isso desde a base”, sustentou a fera.