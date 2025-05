São Paulo joga mal em casa e perde para o Mirassol

Com muitos e sem Zubeldía, Tricolor perde de 2 a 0 em casa e se aproxima da zona de rebaixamento do Brasileirão. Gabriel e Reinaldo marcam

O São Paulo jogou muito mal e perdeu para o Mirassol por 2 a 0 em pleno Morumbis, neste sábado (24), em partida que abriu a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel e Reinaldo marcaram os gols no segundo tempo do confronto. Com o resultado, o Tricolor está em 12º lugar, com 12 pontos, apenas três acima do Grêmio, que abre o Z4 e ainda joga. Já o Mirassol subiu para oitavo, com 14 pontos.

O São Paulo volta a campo agora na próxima terça-feira (24), recebendo o Talleres pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, às 19h. O Tricolor já está assegurado no mata-mata e precisa de um empate para garantir o primeiro lugar. Já no sábado (31), o time comandado por Zubeldía visita o Bahia às 18h30 pela 11ª rodada do Brasileirão.