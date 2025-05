Luka Modric, maior campeão da história do Real, se despede do clube

Além de Carlo Ancelotti, que está deixando o Real Madrid para comandar a Seleção Brasileira, o croata Luka Modric também se despediu do clube neste sábado, 24/5. Após a vitória por 2 a 0 dos Merengues sobre a Real Sociedad, o clube prestou uma homenagem emocionante ao meio-campista. Aos 40 minutos do segundo tempo, quando foi substituído, todos os jogadores formaram um corredor para aplaudi-lo. E a torcida mostou um bandeirão com a camisa 10. Nada mais justo para o veterano de 39 anos que é o jogador com mais títulos na história do clube.

Já no fim da partida, que teve a presença de seu velho parceiro de Real, o alemão Kroos, rolou um vídeo com seus melhores lances foi exibido no telão do Santiago Bernabéu. Emocionado, ao lado da família, o camisa 10, que também é o maior jogador croata da história, entrou em campo e fez sua declaração de despedida: