Carlo Ancelotti se despede do Real sob aplausos para a assumir a Seleção Brasileira

Neste sábado, 24/5, o Real Madrid venceu por 2 a 0 a Real Sociedad, pela última rodada do Espanhol e Carlo Ancelotti recebeu homenagens. O treinador, que deixa os Merengues para assumir a Seleção Brasileira, ganhou aplausos por todo o estádio Santiago Bernabéu. Os torcedores assistiram a uma exibição especial com imagens do técnico e suas conquistas no clube.

Ancelotti comandou o Real em dois ciclos. Um na decada passada. Já neste último, de 2021 a 2025, o italiano somou oito títulos, incluindo dois Mundiais, duas Champions League e dois Campeonatos Espanhóis.