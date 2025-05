Botafogo quer trazer de três a quatro reforços para o Mundial

Após romper com o volante Wendel, do Zenit, e perder a única contratação para o segundo semestre, o Botafogo corre contra o tempo para reforçar o plantel, às vésperas do Super Mundial de Clubes da Fifa, disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos. A ideia da SAF do clube é trazer de três a quatro jogadores. A informação é do site “FogãoNet”.