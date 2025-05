Arsenal vence o Barcelona e é campeão da Champions Feminina

O Arsenal derrotou o Barcelona por 1 a 0, neste sábado (24) e conquistou a Champions League Feminina 2024/2025 no Estádio do Alvalade, em Lisboa (POR). A atacante sueca Stina Blackstenius marcou o gol do título aos 29 minutos do segundo tempo.

De certa forma, o título do Arsenal surpreendeu os apostadores. Afinal, vale lembrar que o Barcelona tem e melhor do mundo de acordo com a Fifa, a meia espanhola Aitana Bonmatí. O time catalão tem ainda a atacante Caroline Graham Hansen, terceira melhor.