Vini Jr se despede de Carlo Ancelotti no Real Madrid: ‘Te espero no Brasil’

O atacante Vini Jr publicou, nesta sexta-feira (23), uma carta aberta ao técnico Carlo Ancelotti, que deixará o comando do Real Madrid e irá assumir a Seleção Brasileira a partir de segunda-feira (26). Assim, o atleta fez questão de frisar que a chegada do italiano ao clube merengue “mudou sua vida” e se mostrou animado ao reencontrá-lo, agora no Brasil.

“Ganhamos duas Champions, duas Ligas e muitos outros títulos… Mas o mais valioso é a forma como me tratou, a humildade e a maneira como trabalhou durante todos esses anos. Construímos algo além do futebol. Sempre me defendeu e me protegeu quando mais precisei”, disse.