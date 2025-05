Victor Gabriel se machuca novamente e volta a causar apreensão no Inter

Zagueiro precisou de substituição ainda no primeiro tempo do compromisso do Colorado pela Copa do Brasil por dores no tornozelo

A comissão técnica do Inter se mostra muito preocupada com a condição física do zagueiro Victor Gabriel. O jogador precisou de substituição ainda no primeiro tempo da vitória do Colorado por 3 a 0 sobre o Maracanã, pela Copado Brasil, no Orlando Scarpelli, na quinta-feira (22). O jovem defensor sentiu dores no tornozelo e depois do intervalo teve de usar muletas.

Peça crucial no time do técnico Roger Machado, Victor Gabriel torceu o tornozelo após dividida com Bravo, atacante do Maracanã. Ele recebeu atendimento médico e decidiu seguir no jogo. Entretanto, pouco tempo depois, sem condições, pediu substituição. Os médicos do Inter ainda não têm conhecimento do grau da lesão. O zagueiro ainda será submetido a exames de imagem.