Sócios do Vasco aprovam criação de órgão para receber potencial construtivo

Os sócios do Vasco aprovaram a criação da Sociedade de Propósito Específico (SPE) para receber o potencial construtivo do estádio de São Januário. Afinal, é necessário ter uma empresa para finalizar o processo da venda, receber o dinheiro e iniciar as obras da reforma. Mais de três mil associados votaram na Assembleia Geral Extraordinária, nesta sexta-feira (23), na Sede do Calabouço, no Centro do Rio de Janeiro.

A votação ocorreu de forma híbrida. Portanto, quem optou pelo virtual, recebeu o link e a senha para votar por mensagem de SMS, enquanto quem optou pelo presencial, foi à sede do Calabouço. No total, 3.059 sócios participaram, sendo que 2.315 votaram a favor da criação da Sociedade de Propósito Específico (SPE). Contudo, apenas 670 foram contra. Além disso, houve 74 abstenções.