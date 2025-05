Ruan sente dores no joelho e é desfalque no São Paulo

Zagueiro permanece em tratamento do CT da Barra Funda e fica de fora do duelo do Tricolor contra o Mirassol / Crédito: Jogada 10

O São Paulo encerrou nesta sexta-feira (23) a preparação para enfrentar o Mirassol, no próximo sábado (24). O treinador Luis Zubeldía acabou tendo que cortar o zagueiro Ruan da lista de relacionados para o confronto. O defensor sentiu dores no joelho e será poupado da partida. O jogador já iniciou o trabalho de recuperação no Reffis Plus, dentro do CT da Barra Funda. Ruan já disputou cinco jogos pelo Tricolor no Brasileirão e vive um imbróglio pela sua renovação.