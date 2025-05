Reinaldo se prepara para reencontrar o São Paulo e promete provocar Luciano

Agora no Mirassol, lateral enfrenta o Tricolor Paulista neste sábado (24), no Morumbis, pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro

Dono da lateral esquerda do São Paulo por nove temporadas, Reinaldo desta vez será adversário neste sábado (24). Afinal, o Tricolor Paulista encara o Mirassol, equipe no qual o jogador defende atualmente, às 18h30, no Morumbis, pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro. Mas ele não esconde o carinho que tem pela equipe na qual ficou por quase dez anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Tenho muito carinho. Quando cheguei, conheci o clube, tive o carinho da torcida… É um sentimento muito forte. Não só de gratidão, mas de amor. Por ter vestido a camisa do São Paulo, ter feito gols, ajudado o São Paulo a ser campeão, também. É algo que vou levar para sempre, que vai estar sempre no meu coração. Sempre torço pelo São Paulo, mas no fim de semana, agora, temos um jogo importante contra eles e tenho que defender muito essa camisa (do Mirassol). Esse carinho vai estar no meu coração, mas temos um jogo importante”, disse Reinaldo, em participação no programa ‘Panela SporTV.

Mas o carinho é justificável. Afinal, foram 375 jogos e 32 gols. Ele é o lateral-esquerdo com mais gols na história do clube, à frente de Gustavo Nery (31) e Serginho (28), além de ser campeão paulista em 2021. Contudo, a relação com a torcida nem sempre foi das melhores. Afinal, o jogador era sempre um dos principais alvos das críticas na fase ruim do clube.

“Minha relação com o torcedor é muito boa. É de amor e ódio, mas tenho certeza que o amor venceu. Esse carinho que eu sinto, tem muitos torcedores que me param. Tenho certeza que é de muito amor, muito carinho da minha parte. Tem um ou outro que não gostavam muito, não gostaram da saída, mas tenho certeza que me conhecendo, vendo minha história, o que eu fiz pelo clube”, completou.

Reinaldo promete ‘provocar’ Luciano

Por fim, o lateral-esquerdo vai reencontrar diversos amigos com quem jogou no São Paulo. Contudo, prometeu que vai dar uma provocada ou talvez uma chegada mais forte em alguns dele. Principalmente em Luciano.