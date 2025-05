Pedro Severino, do Bragantino, causa comoção ao aparecer em janela do hospital

Submetido ao protocolo de morte cerebral e algumas cirurgias, o jovem de 19 anos deixou a UTI e segue em recuperação do grave acidente de carro / Crédito: Jogada 10

Pedro Severino, de 19 anos, emocionou o país ao surgir na janela do hospital em que está internado para acenar aos apoiadores que formavam uma corrente de oração do lado de fora. O jogador do Bragantino segue se recuperando do grave acidente que quase custou sua vida no início de março, mas ainda sem previsão de alta. O jovem retornava do final de semana em família para se apresentar ao CT do Bragantino, em Atibaia, quando sofreu o acidente. O motorista Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, confessou ter dormido no volante instantes antes de colidir com a traseira de um caminhão na Rodovia Anhanguera, na altura de Americana (SP).

Severino estava no banco da frente e ficou em estado mais crítico entre os passageiros do carro, com traumatismo craniano. Aguinaldo Romero e Pedro Castro, jogador de 18 anos do clube paulista, sofreram apenas ferimentos leves. Hospital e transferência O atacante deu entrada no Hospital Municipal Dr. Waldemare Tebaldi, em Americana, inconsciente e em estado crítico. A equipe médica local chegou, inclusive, a iniciar o protocolo de confirmação de morte cerebral, mas o interrompeu após reflexos inesperados. Diante da evolução clínica, a família providenciou sua transferência para o Hospital Unimed de Ribeirão Preto. Pedro passou por novos exames de imagem e monitoramento neurológico intensivo até apresentar atividade cerebral estável. A partir de então, os sinais de recuperação se tornaram progressivamente visíveis. O pai do jogador, Lucas Severino, ex-atacante com passagens pelo Corinthians e Seleção Brasileira, informou que o filho já deixou a UTI. De acordo com ele, Pedro passou por duas cirurgias e atualmente está em um quarto.