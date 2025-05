Palmeiras se reapresenta de olho no Flamengo, e Flaco destaca maturidade da equipe

Atacante marcou o terceiro gol do Verdão na vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira (23), na Academia de Futebol, para iniciar a preparação para o jogo contra o Flamengo, às 16h (de Brasília), do próximo domingo (25), no Allianz Parque. Desfalques contra o Ceará, Allan e Raphael Veiga foram a campo e devem enfrentar o Rubro-Negro.

Os jogadores titulares na vitória por 3 a 0 sobre o Vozão, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, fizeram atividades regenerativas no centro de excelência. Os demais atletas foram a campo e realizaram trabalhos técnicos em dimensões reduzidas sob o comando da comissão de Abel Ferreira.

Se o treinador deve contar com os retornos de Veiga e Allan, Felipe Anderson não deve ter condições de jogar no domingo. Afinal, o meia deixou o campo com apenas 11 minutos de jogo e fez exames nesta sexta, que apontaram apenas um edema na coxa direita. Assim, ele cumpriu cronograma interno, assim como o atacante Paulinho, que entrou na segunda etapa.

Autor do terceiro gol diante do Ceará, o atacante Flaco López falou sobre a boa fase do Palmeiras, que venceu 14 dos últimos 15 jogos.

“Acho que o time está em um momento de maturidade muito bom. Desde o começo do ano até agora, crescemos muito. Todos estão fazendo muito bem o seu trabalho, dando uma boa dor de cabeça para o Abel. Acho que isso é o mais importante, todos estão tendo minutos e conseguindo aproveitar ao máximo. Isso me deixa muito feliz porque eu sei que todo mundo quando entrar vai dar o seu melhor e, graças a Deus, estamos todos em boa fase”, destacou.