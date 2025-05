Objetivo no Grêmio é deixar o Z4 antes da paralisação para o Mundial de Clubes

A principal missão do Grêmio antes da pausa para a disputa do Mundial de Clubes será iniciar uma recuperação no Brasileiro. A prioridade é deixar a zona de rebaixamento antes da paralisação. Assim, o desafio da equipe será conquistar resultados positivos contra Bahia, Juventude e Corinthians na competição.

Uma esperança é que todos os jogos serão no Rio Grande do Sul. A pressão para o time encontrar soluções neste prazo aumenta gradativamente. Até porque não vence há cinco compromissos, com quatro empates e uma derrota – no caso, levando em consideração Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Um dos empecilhos é o desgaste físico pela maratona exaustiva de jogos em um curto intervalo de tempo. Tal aspecto, aliás, influenciou no desempenho do Grêmio no empate com o CSA, que marcou a eliminação na Copa do Brasil.