Neymar cobra time do Santos após eliminação: ‘Não pode depender só de mim’

Craque entrou no segundo tempo contra o CRB e afirmou que o Peixe depende apenas de si para deixar a situação complicada

O Santos não consegue deixar o momento ruim na temporada. Na noite desta quinta-feira (22), o Peixe perdeu nos pênaltis para o CRB e está fora da Copa do Brasil. A eliminação no torneio se junta à sequência de sete jogos sem vencer, além da 19ª colocação no Campeonato Brasileiro.

Grande atração alvinegra, Neymar, que voltou a jogar após um mês, não conseguiu ser um diferencial para o Peixe conseguir a classificação. O craque não escondeu que o momento é ruim e afirmou que depende apenas dos jogadores para que a situação mude.