Fluminense x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor tenta voltar ao G6 no reencontro com Fernando Diniz, que tenta manter sequência positiva desde que chegou ao Cruz-Maltino

A sequência do Campeonato Brasileiro reserva mais um clássico carioca pela frente. Afinal, Fluminense e Vasco medem forças neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada. De um lado, a equipe de Laranjeiras segue na busca pelo G6, enquanto a da Colina tenta manter sequência positiva para encostar no pelotão de frente.

Dessa forma, o Tricolor vem de um empate, fora de casa, com o Juventude e, no momento, soma 14 pontos e ocupa a 7ª colocação da competição. O Cruz-Maltino, por sua vez, voltou a vencer depois de nove jogos e tem 10 pontos, na 13ª posição.

Onde assistir

O confronto deste sábado (24) terá a transmissão dos canais Premiere (TV fechada), Rede Record (TV aberta) e CazéTV (Youtube).

Como chega o Fluminense

O técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Nonato, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Juventude. Além disso, não terá Germán Cano à disposição, por conta de uma lesão no joelho esquerdo, assim como Facundo Bernal, Canobbio e Otávio, também lesionados. Por outro lado, terá dois retornos. Lima, recuperado de um problema na coxa direita, e Keno, que ficou de fora dos últimos jogos por causa do desgaste físico.

Como chega o Vasco

No setor de meio-campo, Fernando Diniz terá um desfalque importante. Trata-se de Coutinho, que foi expulso contra o Fortaleza e estará de fora do clássico. Nesse sentido, para o lugar do meia, a tendência é que o comandante utilize Nuno Moreira mais centralizado, já que não deve contar com o retorno de Dimitri Payet, em transição. Adson e Loide, então, disputariam uma vaga na ponta. Por fim, Lucas Freitas, Estrella e David seguem de fora e tentam se recuperar de suas respectivas lesões.