Felipão cita chegada de Mano ao Grêmio como essencial para reação no ano

Luiz Felipe Scolari, novo coordenador técnico do Grêmio, fez uma avaliação minuciosa do momento que a equipe passa, em entrevista ao canal “ESPN”. Entre as respostas do vitorioso ex-treinador, notabiliza-se o efeito positivo que a mudança de comando provoca no Imortal. Felipão exaltou a forma que o novo comandante realiza a mudança de metodologia de trabalho.

Especialmente pela percepção da necessidade em promover a modificação de alguns detalhes, que atrapalhavam a equipe em apresentar um bom rendimento. De acordo com Felipão, o Imortal passava por um retrocesso tático.