Dupla deve ser a novidade do Fluminense para reencontro com Diniz

Keno e Lima podem ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho para o duelo do Tricolor com o Vasco, neste sábado, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

O Fluminense pode ter novidades entre os relacionados para o jogo contra o Vasco, neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, Keno e Lima, que estiveram de fora dos últimos jogos, devem reaparecer na lista para duelo no Maracanã e estão recuperados de seus respectivos problemas. Ambos, então, devem estar presentes no reencontro com Fernando Diniz, técnico cruz-maltino. Nesse sentido, o atacante apresentou desgaste físico e ficou de fora por opção da comissão técnica. Já o meia se recuperou de uma lesão na coxa direita.