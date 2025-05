Copa do Brasil chega às oitavas de final com boas surpresas

As oitavas de final da Copa do Brasil terão somente 12 times da Série A, o menor número desde 2021. Na fase mais recente, ficaram pelo caminho mais quatro times da principal divisão do futebol nacional: Grêmio, Santos, Ceará e Fortaleza, um dos representantes na Libertadores da América.

As surpresas da próxima fase são Retrô e CSA, atualmente na Série C, Athletico-PR e CRB, que estão na B. À exceção do Fortaleza, todos os clubes que jogam a Libertadores seguem na Copa do Brasil: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Bahia e Internacional. Completam o grupo dos classificados Fluminense, Vasco, Atlético-MG, Cruzeiro, Corinthians e Red Bull Bragantino.