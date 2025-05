Com renovação encaminhada, Varela se consolida e ganha confiança no Flamengo

Sem grande alarde, Guillermo Varela mostra consistência em suas atuações pelo Flamengo e indica titularidade após provável saída de Wesley no meio do ano. Contra o Botafogo-PB pela Copa do Brasil, o uruguaio marcou um dos gols da vitória e foi um dos melhores em campo. Agora, ele tenta repetir a dose contra o Palmeiras, neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão.