Cano dá passo importante em recuperação e corre no CT do Fluminense

Tricolor segue otimista para contar com argentino na disputa do Mundial de Clubes, a partir do meio de junho, nos Estados Unidos / Crédito: Jogada 10

Um dos principais nomes do elenco do Fluminense, Germán Cano deu mais um passo importante para a recuperação da lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Afinal, o argentino, que não atua desde 29 de abril, voltou a correr no gramado do CT Carlos Castilho após três semanas. A informação é do portal ‘ge”. Vale lembrar que o jogador se contundiu na vitória por 1 a 0 sobre a Aparecidense, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. O clube, porém, tem adotado um tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica.