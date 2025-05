Boca Juniors chega a acordo verbal por novo treinador

Trata-se de Miguel Ángel Russo, profissional de 69 anos, que deve fazer sua quarta passagem pelo banco de reservas do Boca. Ao ponto, aliás, de ser o último campeão continental do clube, já que ele era o técnico da equipe na Libertadores de 2007, batendo o Grêmio na decisão.

Nos bastidores, o Boca Juniors parece ter tudo certo para iniciar o ciclo do novo treinador do clube, aponta o jornalista argentino César Luis Merlo. Nesta sexta-feira (23), ele apontou que clube e uma figura conhecida da representação boquense entraram em consenso nos termos que formarão o vínculo.

Entretanto, no momento, ele está no comando do San Lorenzo, fator que complica no aspecto de admitir qualquer acerto ou acordo junto a outro clube. Diante desse aspecto, o que foi pactado entre as partes é que Russo só deixará seu trabalho no clube de Boedo ao término da participação da equipe no Apertura local.

Deixando pra trás Tigre e Argentinos Juniors, o Ciclón está na semifinal do torneio onde encara o Platense, no domingo (25), no Nuevo Gasómetro. Do outro lado da chave, a disputa será entre Independiente e Huracán, que se enfrentam no sábado (24), em Avellaneda.

Mesmo assim…

Essa situação envolvendo o provável novo treinador do Boca Juniors não afeta o planejamento feito até então pelo clube que vai disputar o Mundial de Clubes. Isso porque, após cair nas quartas de final do Apertura, para o Independiente, o próximo jogo oficial da equipe boquense será somente na estreia do torneio que ocorre nos Estados Unidos. A saber, o oponente será o Benfica, no dia 16 de junho, pelo Grupo C. Na mesma chave, também estão Auckland City e Bayern de Munique.