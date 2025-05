Antes de assumir a seleção, Ancelotti se despede do Real Madrid: ‘Nova aventura’

Italiano divulga carta para relembrar momentos marcantes à frente do clube merengue e cita novo desafio na carreira no comando do Brasil

O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira, a saída do técnico Carlo Ancelotti. Nesse sentido, o italiano divulgou uma carta de despedida depois de sua segunda passagem pelo clube merengue. Antes de assumir a seleção brasileira, ele se despede da equipe merengue neste sábado (24), às 11h15 (de Brasília), pela última rodada da La Liga, contra a Real Sociedad, no Bernabéu.

“O que conquistamos juntos ficará para sempre na memória dos torcedores do Real Madrid, não apenas pelos triunfos, mas pela forma como os alcançamos. As noites mágicas no Bernabéu agora fazem parte da história do futebol. Agora começa uma nova aventura, mas meu vínculo com o Real Madrid é eterno”, disse o treinador.