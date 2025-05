‘Não é digno’: mãe de um dos filhos de Jô cobra pensão do atacante

Maiara Quiderolly voltou a detonar o ex-companheiro devido aos escândalos recorrentes por não cumprimento de obrigações legais com os filhos / Crédito: Jogada 10

O atacante Jô teve novamente seu nome atrelado a questões judiciais por não cumprimento de obrigações legais com seus filhos. Com dois mandados de prisão emitidos recentemente, o jogador responde por falta de pagamento de pensões alimentícias a parte dos seus seis herdeiros fora do atual casamento com Claudia Silva. Uma das figuras centrais nas denúncias, Maiara Quiderolly reacendeu o tema ao direcionar novas críticas públicas ao ex-jogador. Mãe de um dos filhos de Jô, ela rebateu um áudio vazado em que ele demonstrava preocupação com o constrangimento do filho caso fosse novamente preso.

"Qual filho vai ficar constrangido? Para isso, precisa considerar como pai. Você teve muitos filhos e nenhum te reconhece como tal porque você não é digno". A influenciadora ainda acusou o atleta de ignorar necessidades básicas das crianças, ao mesmo tempo em que publicava fotos de viagens em jatinhos e frequentava festas com ostentação. A empresária relatou situações em que outras mães enfrentavam dificuldades severas, incluindo problemas de saúde nos filhos e falta de recursos para manter itens essenciais em casa. Ela lamentou que o jogador exibisse uma imagem de luxo enquanto ignorava suas responsabilidades familiares. Histórico judicial Embora Maiara tenha se posicionado nesta semana, caso de inadimplência com pensão é recorrente na vida do ex-jogador. O ex-Corinthians chegou a ser preso no fim de 2024, em Minas Gerais, pela mesma razão. Por isso, cita o constrangimento familiar em caso de nova detenção. "Bastaria agir como um homem que honra sua função de pai", completou Maiara.