Torcedores de clubes brasileiros vivenciarão ativações especiais no Mundial

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, ou Super Mundial, que acontecerá nos Estados Unidos, está se aproximando e os clubes brasileiros que participarão do campeonato — Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras — preparam experiências exclusivas para seus torcedores. A principal aposta é a criação de fan zones, áreas temáticas que combinam entretenimento, gastronomia e cultura para aproximar fãs e marcas fora dos estádios.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para Fábio Wolff, sócio-diretor da agência de marketing esportivo Wolff Sports, as fan zones no Mundial representam uma poderosa ferramenta de engajamento: “Elas são muito mais do que espaços de convivência. É onde a paixão do torcedor se transforma em consumo, relacionamento com marcas e geração de conteúdo. É uma oportunidade para ativar patrocinadores e fortalecer a presença dos clubes no mercado internacional”.

O Botafogo e o Fluminense , por exemplo, contam com a parceria da agência Absolut Sport para oferecer pacotes de viagem que incluem ingressos, hospedagem, transporte e acesso a ações exclusivas. Joaquim Lo Prete, Country Manager da empresa no Brasil, destaca o potencial da iniciativa.

“Campeonatos como esse são uma excelente oportunidade para clubes, marcas e entidades promoverem experiências únicas. É possível integrar contextos esportivos, culturais e gastronômicos com facilidade, ainda mais em um país com infraestrutura moderna e atrativa para o turismo”, afirma Joaquim.

Palmeiras espera mobilização intensa no Mundial

Aliás, a expectativa dos torcedores do Palmeiras para o torneio é enorme e a mobilização tem sido intensa tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Afinal, com caravanas organizadas, pontos de encontro definidos e uma complexa operação logística montada, a torcida alviverde realiza campanha nas redes sociais com objetivo de apresentar uma grande festa nos estádios americanos durante a competição.