São Paulo recebe notificação do Sassuolo por atraso no pagamento de Ruan

O Sassuolo, da Itália, acionou a Fifa para notificar o São Paulo sobre o atraso no pagamento do empréstimo do zagueiro Ruan Tressoldi . O Tricolor precisa pagar aos italianos cerca de R$ 1,2 milhão pela sanção do defensor. A primeira parcela foi paga, mas a segunda e última, que deveria ter sido quitada em março, ainda não foi realizada.

O Tricolor reconhece a dívida e busca recursos para o acerto do valor. Tanto que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, teve conversas diretamente com o presidente do Sassuolo, Carlo Rossi e apresentou um prazo para o pagamento. O clube priorizou outros pagamentos neste momento e por isso atrasou o dinheiro para os italianos.

Contudo, este atraso pode atrapalhar na negociação para permanência do zagueiro. Afinal, a diretoria sugeriu que este valor que está aberto, fosse incluído na compra do defensor. Contudo, o Sassuolo recusou a oferta e freou todas as conversas com o Tricolor até os paulistas realizaram o pagamento.

Ruan tem futuro incerto no São Paulo

Ruan Tressoldi está emprestado ao São Paulo até o dia 30 de junho e tem o desejo de permanecer no clube. Contudo, no meio da indefinição com o Sassuolo, o zagueiro começou a chamar atenção de outros clubes da Série A. Ele só disputou cinco jogos no Campeonato Brasileiro e poderia atuar por outro clube caso não fique no Morumbi.

Embora na negociação tenha fixado um valor de compra para caso Ruan batesse meta de jogos, o São Paulo agora tenta estender o empréstimo de Ruan até o ano que vem. A ideia do Tricolor é desembolsar a quantia apenas no começo do ano que vem.