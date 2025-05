SAF do Botafogo e a nostalgia pelo amadorismo

A desistência por Wendel veio por intermédio de uma nota oficial do Botafogo. Mas caberia perfeitamente em uma live na qual o dirigente twiteiro Ricardo Rotenberg comunicaria, deitado no sofá, o fim do pré-contrato do volante com o Mais Tradicional. Ou então naquele áudio do “eterno presidente” Carlos Augusto Montenegro após anunciar Yaya Touré no Glorioso. A SAF do Glorioso, liderada pelo sócio majoritário John Textor, adora flertar com o amadorismo. Modus operandi. Parece o desejo de promover uma sessão nostálgica dos piores momentos do clube associativo. Há uma obrigação intrínseca de revisitar os erros constrangedores daquela época.

A melhor contratação de 2025 foi reduzida a “efeito Manafá”. Wendel mudaria o Botafogo de patamar no segundo semestre desta temporada. O preço da aquisição do volante do Zenit, 20 milhões de euros (R$ 127,7 milhões), indicava o seu tamanho para 2025. Mas o Alvinegro se embananou todo e, por ora, vai para o segundo semestre com um time bem inferior ao de 2024 (nos dois semestres, inclusive). Podem anotar: a bomba vai explodir nas mãos do técnico Renato Paiva, o último da fila na lista de culpados.