No retorno de Neymar, Santos perde para o CRB nos pênaltis e está fora da Copa do Brasil

Agora o Santos vai em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. Na 19ª colocação, o Peixe vai até Salvador para encarar o Vitória, no próximo domingo (25). Já o CRB, que quer se manter no G4 da Série B, visita o Botafogo-SP, na segunda-feira (26).

O Santos está fora da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (22), no retorno de Neymar aos gramados, o Peixe empatou sem gols com o CRB no tempo regulamentar, mas perdeu nos pênaltis por 5 a 4.

Jogo truncado e poucas oportunidades

A partida começou com o Santos tendo mais posse de bola, criando mais. Entretanto, a primeira oportunidade foi do CRB. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Matheus Ribeiro, que chutou forte para boa defesa de Brazão. O Peixe respondeu na sequência, quando Deivid Washington recebeu no meio, girou e deu bom passe para Barreal finalizar e parar em Matheus Albino.

O jogo ficou muito truncado, com poucos espaços e a bola travada no meio de campo. O Galo conseguiu aparecer mais no ataque e quase conseguiu marcar antes do intervalo. Breno Herculano fez um bom pivô e deu o passe para Danielzinho, que chutou para defesa, com as pernas, de Brazão.

Goleiros brilham e decisão vai para os pênaltis

A segunda etapa começou da mesma forma que terminou o primeiro, sem muito brilho. O CRB voltou a assustar em chute de fora da área de Higor Meritão, que parou em uma defesaça de Brazão.

Aos 20′ veio o momento mais esperado: o retorno de Neymar. No seu primeiro toque na bola, o craque deu um belo passe de trivela para Souza invadir e chutar para defesa de Matheus Albino. Na sequência, o ídolo cruzou na cabeça de Thaciano, que subiu sozinho e cabeceou para a defesa do goleiro. Depois foi a vez de Guilherme arriscar de longe e parar em defesa do arqueiro do Galo.