Goiás x Ferroviária: onde assistir, escalações e arbitragem

Esmeraldino lidera a Série B. Já a Locomotiva tem apenas uma derrota e promete complicar a vida do líder

Líder da Série B do Brasileirão , o Goiás tem uma dura missão pela frente para defender a liderança. Afinal, o Esmeraldino recebe a Ferroviária, nesta quarta-feira (23), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, pela 9ª rodada da competição. Na metade da tabela, o time paulista tem sido uma “pedra no sapato” dos adversários e perdeu apenas uma partida, assim como o primeiro colocado. Contudo, soma cinco empates e, por isso, está em 11º lugar.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o Goiás

Apesar do empate com o Paysandu na rodada passada, o técnico Vagner Mancini deve repetir a base da equipe para o confronto contra a Ferroviária. O meia Martín Benítez ainda não foi regularizado. Portanto, ainda não está à disposição do treinador. Assim, o Esmeraldino aposta suas fichas em nomes como Rafael Gava e Anselmo Ramon.

Como chega a Ferroviária

A Ferroviária tem surpreendido no início da Série B. Em oito jogos, o time paulista sofreu apenas uma derrota, assim como o líder Goiás. Contudo, empatou cinco partidas. Para o próximo jogo, o técnico Vinícius Bergantin deve repetir a escalação da partida anterior. O único desfalque continua sendo o zagueiro Gustavo Medina, que foi ausência contra o Avaí. Vale destacar o centroavante Carlão, vice-artilheiro da competição, com quatro gols.

GOIÁS X FERROVIÁRIA

9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 23/05/2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Lepo; Juninho, Gonzalo Freitas e Rafael Gava; Welliton, Pedrinho e Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini

FERROVIÁRIA: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Erik, Maycon e Eric; Netinho, Ricardinho, Albano, Thiago Lopes e Juninho; Carlão. Técnico: Vinicius Bergantin

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fernanda Kruger (MT) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)